ВС России поразили перекачивающую станцию ГСМ в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Высокоточным оружием ВС РФ поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива для ВСУ в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, сообщило Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области", - говорится в сообщении.
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