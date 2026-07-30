МИД рассчитывает, что Вашингтон адекватно оценит атаки Киева

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что США адекватно оценят атаки Киева на энергетические цепочки на фоне слов Владимира Зеленского о якобы стремлении к миру и приструнят его, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.