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МИД рассчитывает, что Вашингтон адекватно оценит атаки Киева - РИА Новости, 30.07.2026
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17:40 30.07.2026 (обновлено: 17:41 30.07.2026)
МИД рассчитывает, что Вашингтон адекватно оценит атаки Киева

МИД рассчитывает, что Вашингтон адекватно оценит атаки Киева и приструнит его

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России рассчитывает, что США дадут адекватную оценку атакам Киева на энергетические цепочки.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти должны "приструнить" Владимира Зеленского.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что США адекватно оценят атаки Киева на энергетические цепочки на фоне слов Владимира Зеленского о якобы стремлении к миру и приструнят его, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова дала комментарий в связи с очередными атаками Киева на нефтяные танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске
"Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии В.Зеленского и приструнят его", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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