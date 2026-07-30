Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России рассчитывает, что США дадут адекватную оценку атакам Киева на энергетические цепочки.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти должны "приструнить" Владимира Зеленского.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что США адекватно оценят атаки Киева на энергетические цепочки на фоне слов Владимира Зеленского о якобы стремлении к миру и приструнят его, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии В.Зеленского и приструнят его", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.