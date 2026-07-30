Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Евросоюза выделить 8,3 миллиарда евро Украине.
- По мнению журналиста, в этом шаге есть коррупционная составляющая.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Евросоюза утвердить выделение 8,3 миллиарда евро Украине, усмотрев в этом шаге коррупционную составляющую.
Украина получила от ЕС 3,47 миллиарда евро
Вчера, 13:52
В мае украинский парламент ратифицировал меморандум с Евросоюзом о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита, в котором, в частности, предусмотрен ряд условий для выделения макрофинансовой помощи. Согласно тексту соглашения, макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами. Среди условий для их получения – отмена налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.
В четверг Совет ЕС сообщил, что Евросоюз внес в украинский план реформ поправки, которые отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставляемые через "Кредит на поддержку Украины", согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС в феврале этого года.