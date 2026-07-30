Новый "подарок" Зеленскому от ЕС изумил журналиста

В четверг Совет ЕС сообщил, что Евросоюз внес в украинский план реформ поправки, которые отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставляемые через "Кредит на поддержку Украины", согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС в феврале этого года.