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Новый "подарок" Зеленскому от ЕС изумил журналиста - РИА Новости, 30.07.2026
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15:22 30.07.2026
Новый "подарок" Зеленскому от ЕС изумил журналиста

Журналист Боуз осудил решение ЕС выделить Киеву 8,3 млрд евро

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Евросоюза выделить 8,3 миллиарда евро Украине.
  • По мнению журналиста, в этом шаге есть коррупционная составляющая.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал решение Евросоюза утвердить выделение 8,3 миллиарда евро Украине, усмотрев в этом шаге коррупционную составляющую.
"Конечно, дайте Зеленскому больше денег, чтобы он мог приобрести еще больше золотых унитазов, пока рядовые граждане ЕС с трудом сводят концы с концами", — написал он в соцсети X.
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В мае украинский парламент ратифицировал меморандум с Евросоюзом о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита, в котором, в частности, предусмотрен ряд условий для выделения макрофинансовой помощи. Согласно тексту соглашения, макрофинансовая помощь Украине на 2026 год от ЕС составит 8,35 миллиарда евро и будет выплачиваться несколькими траншами. Среди условий для их получения – отмена налоговых льгот на посылки из-за границы и принятие закона о налогообложении цифровых платформ.
В четверг Совет ЕС сообщил, что Евросоюз внес в украинский план реформ поправки, которые отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставляемые через "Кредит на поддержку Украины", согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС в феврале этого года.
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