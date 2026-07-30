Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешское издание Parlamentní listy пишет, что заблокированная от моря Украина будет непривлекательной для западных спонсоров.
- Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда.
- Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Заблокированная со стороны моря Украина будет непривлекательна для западных спонсоров, пишет чешское издание Parlamentní listy.
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"Если когда-нибудь Одесса и станет снова портовым городом, то уже не будет украинской. Как и внутриконтинентальное государство Украина будет непривлекательно с экономической точки зрения для своих западных спонсоров", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что западным компаниям будет бессмысленно инвестировать в Украину, поскольку страна никак не сможет вывозить ресурсы со своей территории.
На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.