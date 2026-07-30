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На Украине мошенник завладел деньгами матери погибшего военного - РИА Новости, 30.07.2026
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12:35 30.07.2026
На Украине мошенник завладел деньгами матери погибшего военного

Мошенник на Украине завладел $147,5 тыс, выплаченными матери погибшего военного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенник на Украине завладел 6,6 миллиона гривен, выплаченными матери погибшего украинского военного.
  • Суд приговорил одного из фигурантов к 8 годам лишения свободы.
  • Обвинение просило назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы и будет обжаловать приговор.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Мошенник на Украине завладел 6,6 миллиона гривен (147,5 тысячи долларов), выплаченными матери погибшего украинского военного, суд признал его виновным, но обвинение требует ужесточения наказания, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Лица, представлявшиеся работниками инвестиционной компании, предложили ей (матери погибшего – ред.) установить мобильные приложения, через которые получили удаленный доступ к телефону и банковским счетам. В течение нескольких месяцев женщина переводила средства на различные счета и передавала значительные суммы наличными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, мошенники завладели более чем 6,6 миллиона гривен, которые женщина получила от государства за гибель сына. Суд приговорил одного из фигурантов к 8 годам лишения свободы. В офисе генпрокурора отметили, что обвинение просило назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы и теперь будут обжаловать приговор.
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