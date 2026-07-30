На Украине мошенник завладел деньгами матери погибшего военного

"Лица, представлявшиеся работниками инвестиционной компании, предложили ей (матери погибшего – ред.) установить мобильные приложения, через которые получили удаленный доступ к телефону и банковским счетам. В течение нескольких месяцев женщина переводила средства на различные счета и передавала значительные суммы наличными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По информации ведомства, мошенники завладели более чем 6,6 миллиона гривен, которые женщина получила от государства за гибель сына. Суд приговорил одного из фигурантов к 8 годам лишения свободы. В офисе генпрокурора отметили, что обвинение просило назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы и теперь будут обжаловать приговор.