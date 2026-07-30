Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продолжение конфликта может привести к расколу Украины и утрате части ее территорий, пишет Steigan.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Продолжение конфликта Европой приведет к расколу Украины и утрате ее территорий, пишет Steigan.
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"Историческая трагедия Украины заключается в том, что опосредованная война Запада с Россией, в которой ей уготована роль тарана, может закончиться крахом государства и его расчленением — как это вышло с Польшей в конце XVIII века", — говорится в публикации.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
Владимир Путин в День ВМФ выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.