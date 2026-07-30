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"Закончится расчленением". Происходящее на Украине напугало Запад - РИА Новости, 30.07.2026
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11:04 30.07.2026 (обновлено: 16:54 30.07.2026)
"Закончится расчленением". Происходящее на Украине напугало Запад

Steigan: Европа обрекла Украину на потерю территорий

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжение конфликта может привести к расколу Украины и утрате части ее территорий, пишет Steigan.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Продолжение конфликта Европой приведет к расколу Украины и утрате ее территорий, пишет Steigan.
«
"Историческая трагедия Украины заключается в том, что опосредованная война Запада с Россией, в которой ей уготована роль тарана, может закончиться крахом государства и его расчленением — как это вышло с Польшей в конце XVIII века", — говорится в публикации.
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