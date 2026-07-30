На Украине проходят проверки в военкоматах всех уровней, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственное бюро расследований Украины вместе с генштабом ВСУ проводит масштабные проверки в военкоматах всех уровней.

Цель операции «Честный призыв» — минимизировать противоправные явления в военкоматах.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вместе с генштабом ВСУ проводит масштабные проверки в военкоматах всех уровней, сообщило издание "Украинская правда".

"Утром 30 июля правоохранители проводят масштабные проверки в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) областного и районного уровней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".

По информации издания проверки проходят практически во всех регионах страны сотрудниками государственного бюро расследований (ГБР). В ГБР эту информацию подтвердили, отметив, что продолжается операция "Честный призыв", которая проводится совместно с командованием генштаба ВСУ . Ее цель – минимизировать противоправные явления в военкоматах.

В минобороны Украины 17 июня сообщили, что служебные проверки пройдут во всех военкоматах на Украине после информации об избиениях, запугиваниях и незаконном удержании мобилизованных в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июля заявил, что в ходе проверок в украинских военкоматах, проходивших с декабря 2025 года по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений законодательства.