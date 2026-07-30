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На Украине проходят проверки в военкоматах всех уровней, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
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11:00 30.07.2026
На Украине проходят проверки в военкоматах всех уровней, пишут СМИ

Украинская правда: масштабные проверки проходят в ТЦК всех уровней на Украине

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственное бюро расследований Украины вместе с генштабом ВСУ проводит масштабные проверки в военкоматах всех уровней.
  • Цель операции «Честный призыв» — минимизировать противоправные явления в военкоматах.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вместе с генштабом ВСУ проводит масштабные проверки в военкоматах всех уровней, сообщило издание "Украинская правда".
"Утром 30 июля правоохранители проводят масштабные проверки в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) областного и районного уровней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
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По информации издания проверки проходят практически во всех регионах страны сотрудниками государственного бюро расследований (ГБР). В ГБР эту информацию подтвердили, отметив, что продолжается операция "Честный призыв", которая проводится совместно с командованием генштаба ВСУ. Ее цель – минимизировать противоправные явления в военкоматах.
В минобороны Украины 17 июня сообщили, что служебные проверки пройдут во всех военкоматах на Украине после информации об избиениях, запугиваниях и незаконном удержании мобилизованных в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июля заявил, что в ходе проверок в украинских военкоматах, проходивших с декабря 2025 года по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений законодательства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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