На Украине проходят обыски в более чем ста военкоматах

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине проходит операция "Чистый призыв", в рамках которой ГБР проводит обыски в более чем ста военкоматах.

Основное внимание уделяется фактам содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также случаям избиений и пыток военнообязанных.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Обыски проходят более чем в 100 военкоматах на Украине в рамках операции "Чистый призыв", заявили в четверг в государственном бюро расследований (ГБР) страны.

Ранее в четверг издание "Украинская правда" сообщило, что на Украине проводятся масштабные проверки военкоматов.

"Операция "Честный призыв. ГБР проводит обыски в более чем 100 ТЦК (военкоматов – ред.) по всей Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве отметили, что основное внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также избиений и пыток военнообязанных.

В минобороны Украины 17 июня сообщили, что служебные проверки пройдут во всех военкоматах на Украине после информации об избиениях, запугиваниях и незаконном удержании мобилизованных в Одессе . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 21 июля заявил, что в ходе проверок в украинских военкоматах, проходивших с декабря 2025 года по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений законодательства.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.