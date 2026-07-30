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На Украине проходят обыски в более чем ста военкоматах - РИА Новости, 30.07.2026
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10:35 30.07.2026
На Украине проходят обыски в более чем ста военкоматах

На Украине в рамках операции "Чистый призыв" проходят обыски в военкоматах

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине проходит операция "Чистый призыв", в рамках которой ГБР проводит обыски в более чем ста военкоматах.
  • Основное внимание уделяется фактам содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также случаям избиений и пыток военнообязанных.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Обыски проходят более чем в 100 военкоматах на Украине в рамках операции "Чистый призыв", заявили в четверг в государственном бюро расследований (ГБР) страны.
Ранее в четверг издание "Украинская правда" сообщило, что на Украине проводятся масштабные проверки военкоматов.
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"Операция "Честный призыв. ГБР проводит обыски в более чем 100 ТЦК (военкоматов – ред.) по всей Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве отметили, что основное внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также избиений и пыток военнообязанных.
В минобороны Украины 17 июня сообщили, что служебные проверки пройдут во всех военкоматах на Украине после информации об избиениях, запугиваниях и незаконном удержании мобилизованных в Одессе. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 21 июля заявил, что в ходе проверок в украинских военкоматах, проходивших с декабря 2025 года по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений законодательства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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