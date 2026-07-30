На Украине завели дело после крушения F-16 в Полтавской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уголовное дело возбуждено по факту крушения истребителя F-16 в Полтавской области на Украине.
- Расследование ведется по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу».
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" по факту крушения истребителя F-16 в Полтавской области на Украине, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) страны.
"Работники государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту катастрофы истребителя F-16… Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по статье… "нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что крушение произошло в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения боевого задания.
По информации зарубежных СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского. Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.