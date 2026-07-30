На Украине завели дело после крушения F-16 в Полтавской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело возбуждено по факту крушения истребителя F-16 в Полтавской области на Украине.

Расследование ведется по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу».

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним" по факту крушения истребителя F-16 в Полтавской области на Украине, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) страны.

Накануне воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-1 6 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

"Работники государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту катастрофы истребителя F-16… Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по статье… "нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве уточнили, что крушение произошло в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения боевого задания.