Финального разговора с Зеленским еще не было, считает Федоров

По его словам, финальной точки в диалоге с Зеленским не было и ради интересов страны нужно "выйти из этой ситуации правильно". На вопрос о том, остается ли он в команде главы киевского режима, Федоров не смог ответить однозначно. "Пока у нас нет точки в этой истории, она не поставлена. Мне сложно сказать, что я уже в какой-то другой команде или вне команды… Я думаю, что это зависит от того, как мы выйдем из этой ситуации", - добавил Федоров.