Финального разговора с Зеленским еще не было, считает Федоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров считает, что финального разговора с Владимиром Зеленским после отставки еще не было, коммуникация продолжается.
- Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
- Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что финального разговора с Владимиром Зеленским после отставки еще не было, коммуникация продолжается.
"Двери еще не закрыты, у нас не было финального разговора… (с Зеленским – ред.). Мы не поссорились, не было такого, что мы договорились больше не общаться. Я считаю, что коммуникация еще продолжается и мы должны выйти из этой ситуации, чтобы страна точно стала сильнее", - сказал Федоров в интервью изданию "Украинская правда".
По его словам, финальной точки в диалоге с Зеленским не было и ради интересов страны нужно "выйти из этой ситуации правильно". На вопрос о том, остается ли он в команде главы киевского режима, Федоров не смог ответить однозначно. "Пока у нас нет точки в этой истории, она не поставлена. Мне сложно сказать, что я уже в какой-то другой команде или вне команды… Я думаю, что это зависит от того, как мы выйдем из этой ситуации", - добавил Федоров.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.