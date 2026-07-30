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"Никто не полезет": в Британии поразились происходящему в Одессе - РИА Новости, 30.07.2026
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06:42 30.07.2026 (обновлено: 15:17 30.07.2026)
"Никто не полезет": в Британии поразились происходящему в Одессе

Меркурис: потеря одесского порта грозит крахом экономики Украины

© REUTERS / Nina LiashonokГрузовое судно покидает порт в Одессе
Грузовое судно покидает порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
Грузовое судно покидает порт в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что потеря одесского порта грозит крахом украинской экономики.
  • По словам эксперта, власти города не смогут быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, что ухудшит положение Украины.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Потеря одесского порта грозит крахом украинской экономике, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь", — сказал он.
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По словам эксперта, власти города не смогут быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, что ухудшит положение Украины.
"Украинцы рассчитывают на румынский порт Констанца, но он чисто физически не сможет работать только для Киева. Кроме того, возникает вопрос рисков для судовладельцев, которых теперь ожидает не только бурное Черное море", — резюмировал Меркурис.
На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
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Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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