Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 28 июля 2026

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 28 июля 2026

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 28 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели австрийского издания Exxpress активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который запросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели австрийского издания Exxpress активно Читатели австрийского издания Exxpress активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, который запросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода.

Вчера портал Axios сообщил, что глава киевского режима запросил у главы Белого дома срочный пакет из 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме, при том что в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что сами испытывают дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограничений по объемам производства.

"Что, всего 300? А почему бы не 3000 или 30000! И платить за это должны европейцы?", — поинтересовался пользователь.

"Американцам самим нужны эти ракеты, ведь они же хотят победить Иран . Слово "победа" в контексте войны — редкость для американцев", — отметил другой читатель.

"Коррумпированный и кокаиновый Зеленский опять просит милостыню", — сыронизировал третий.

"Трамп для меня — самое большое политическое разочарование! Ему следовало сбросить Зеленского со счетов и объединиться с Путиным", — высказался читатель.

Президент США встретился с Зеленским во вторник в Белом доме. Мероприятие прошло без участия журналистов. Позже хозяин Белого дома рассказал, что заявил Зеленскому о необходимости завершить конфликт.

В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Киев сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, такое лицензионное производство налажено только в Японии и Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.