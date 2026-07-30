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"Плевок в лицо": в ЕС набросились на Нетаньяху после удара по Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2026
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04:12 30.07.2026 (обновлено: 11:16 30.07.2026)
"Плевок в лицо": в ЕС набросились на Нетаньяху после удара по Зеленскому

Христофору: отказ Нетаньяху от встречи с Зеленским ударил по имиджу Киева

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что отказ Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу главы украинского режима.
  • По мнению Христофору, Зеленский стал настолько «токсичным», что даже во время короткого разговора с Нетаньяху тот отшучивался из вежливости и практически не слушал его.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу главы киевского режима, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Отказ от личной встречи (Нетаньяху. — Прим. ред.) с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева. Впрочем, никто не знает, что они вообще могли на такой встрече обсуждать", — сказал Христофору.
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При этом журналист отметил, что Зеленский мог понять нежелание Нетаньяху начинать диалог еще во время короткого разговора на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, которая прошла в тот же день.
"Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его", — резюмировал Христофору.
Вчера издание Haaretz сообщило, израильский премьер отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. По информации издания, офис главы киевского режима пытался связаться с канцелярией Нетаньяху, но Тель-Авив так и не ответил.
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