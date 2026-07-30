"Плевок в лицо": в ЕС набросились на Нетаньяху после удара по Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что отказ Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу главы украинского режима.
- По мнению Христофору, Зеленский стал настолько «токсичным», что даже во время короткого разговора с Нетаньяху тот отшучивался из вежливости и практически не слушал его.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу главы киевского режима, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
При этом журналист отметил, что Зеленский мог понять нежелание Нетаньяху начинать диалог еще во время короткого разговора на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, которая прошла в тот же день.
"Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его", — резюмировал Христофору.
Вчера издание Haaretz сообщило, израильский премьер отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. По информации издания, офис главы киевского режима пытался связаться с канцелярией Нетаньяху, но Тель-Авив так и не ответил.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России