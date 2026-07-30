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"Ситуация жуткая": в Киеве запаниковали после ультиматума Трампа Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2026
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02:55 30.07.2026
"Ситуация жуткая": в Киеве запаниковали после ультиматума Трампа Зеленскому

Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Киеву

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп требованием завершить украинский конфликт разрушил ожидания Владимира Зеленского на военную помощь,
  • Зеленский ожидал получения военной помощи, в частности, ракет, но вместо этого услышал требования о завершении конфликта.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требованием завершить украинский конфликт разрушил ожидания Владимира Зеленского на военную помощь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы", — сказал он.
Владимир Зеленский и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского на встрече с Туском
Вчера, 02:08
По словам политолога, глава киевского режима явно не ожидал, что вместо новых поставок от него потребуют как можно скорее заключить соглашение с Россией.
«
"Не на те похороны приехал Зеленский. Не сенатора Грэма*, а своих амбиций", — сыронизировал Соскин.
Вчера американский президент рассказал, что призвал Зеленского завершить украинский конфликт. Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей.
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Встреча прошла в закрытом режиме. По ее итогам глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Позднее СМИ сообщили, что Штаты сочли более безопасным вместо этого выпускать их в Польше.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Политолог предположил, что Трамп и Зеленский могли обсуждать в Белом доме
29 июля, 15:12
 
В миреРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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