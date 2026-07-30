"Ситуация жуткая": в Киеве запаниковали после ультиматума Трампа Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп требованием завершить украинский конфликт разрушил ожидания Владимира Зеленского на военную помощь,

Зеленский ожидал получения военной помощи, в частности, ракет, но вместо этого услышал требования о завершении конфликта.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требованием завершить украинский конфликт разрушил ожидания Владимира Зеленского на военную помощь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы", — сказал он.

По словам политолога, глава киевского режима явно не ожидал, что вместо новых поставок от него потребуют как можно скорее заключить соглашение с Россией

« "Не на те похороны приехал Зеленский. Не сенатора Грэма*, а своих амбиций", — сыронизировал Соскин.

Вчера американский президент рассказал, что призвал Зеленского завершить украинский конфликт. Он подчеркнул, что нужно немедленно остановить гибель людей.

Встреча прошла в закрытом режиме. По ее итогам глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Позднее СМИ сообщили, что Штаты сочли более безопасным вместо этого выпускать их в Польше.