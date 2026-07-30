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"Все решит одно сражение". Зеленский открыл страшную правду - РИА Новости, 30.07.2026
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08:00 30.07.2026 (обновлено: 08:02 30.07.2026)
"Все решит одно сражение". Зеленский открыл страшную правду

Дудчак: Украина может не пережить зиму

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве бьют тревогу из-за приближающегося отопительного сезона. Глава режима призвал население готовиться к очень тяжелой зиме. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Зима близко

Зеленский считает, что правительство не в состоянии оценить масштаб проблемы. Без международной помощи энергетику страны не спасти.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
"Прежде всего нас ждет зима, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она будет тяжелой или еще хуже. Это зависит от партнеров и от нас", — сказал глава режима в интервью британскому телеканалу Sky News.
Также он подчеркнул, что специально назначил премьер-министром бывшего генерального директора "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Зеленский полагает, что этот человек "осознает вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах".
В Верховной раде Корецкий тоже рассуждал о тяжелой зиме. И обсудил это с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та заверила его, что Киеву помогут.
© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Хотя у европейцев полно собственных проблем. Гендиректор крупнейшего поставщика природного газа Equinor Андерс Опедал сообщил, что сейчас газовые хранилища заполнены только на 54 процента и есть шанс не достичь к зиме 80 процентов, необходимых для нормального прохождения отопительного сезона. Нынешние показатели — самые низкие за пять лет и вторые с конца за пятнадцать. По словам Опедала, проблема возникла из-за того, что страны Азии слишком активно скупали голубое топливо.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль подключился к этой теме на конференции в Гданьске. Нужно восстановить больше десяти гигаватт генерирующих мощностей, создать еще порядка трех гигаватт, а также обеспечить защиту инфраструктуры от ударов ракет и дронов, отметил он. И назвал предстоящую зиму "решающей битвой" для энергетики страны.
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Последний рубеж

В марте киевское правительство разработало план подготовки к отопительному сезону. В том числе там говорилось об укреплении обороны энергетических объектов, создании новых мощностей. В конце июня выяснилось, что план выполнили лишь на 40 процентов. Хуже всего ситуация в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях, утверждает "РБК-Украина".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сергей Корецкий
"Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Нам нужно очень быстро включаться", — отреагировал Зеленский.
Между тем в Ассоциации городов Украины пожаловались: центральные власти переложили ответственность за выполнение плана по обеспечению энергетической безопасности страны на региональный уровень, но не дали на это денег. К тому же правительство систематически изымает из местных бюджетов средства на военные нужды. Также регионы столкнулись с кадровым голодом и не могут быстро возводить и ремонтировать энергетические объекты — не хватает рабочих рук.
Как рассказал "Зеркалу недели" мэр Днепропетровска Борис Филатов, реализация пресловутого "плана стойкости" обойдется городу в девять миллиардов гривен. Пока нашли только четыре, а на государственное финансирование пришлось всего 40 миллионов.
© Фото : Дніпропетровська міська радаБорис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Борис Филатов
"Конечно, это огромные средства, и своими силами на месте мы не справимся. Сколько еще и когда смогут выделить из центра — очень интересный вопрос. Нам обещают, но сейчас ни о конкретных суммах, ни о сроках речь не идет", — подчеркнул Филатов.
И выразил надежду, что правительство пересмотрит подход к мобилизации. Коммунальщиков часто забирают на фронт прямо во время работы. "Это парализует городское хозяйство и очень усложняет реализацию мероприятий в рамках "плана стойкости", — объяснил мэр.
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Генерал Мороз

Депутат Верховной рады и бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что подготовиться к холодам власти не успеют.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Разумков
"На мой взгляд, зима будет намного тяжелее, чем была. Особенно для Киева. Даже не сотни домов могут остаться без отопления, воды и электроэнергии. <…> Это измеряется другими цифрами. При условии, что за оставшиеся несколько месяцев ничего сделано не будет. Но, как показывает практика, в таком экстренном режиме наши работать не умеют", — заявил он в интервью одному из национальных медиа.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник тоже полагает, что хуже всего ситуация в столице.
"Мэр Киева Виталий Кличко и команда Зеленского играют в перекладывание ответственности. У них давний конфликт, а расплачиваться придется рядовым гражданам. Прошлой зимой Киев серьезно пострадал и до сих пор не восстановился. Порядка 25 процентов домов не имеют автономных источников отопления. В общем, полгорода может замерзнуть", — рассуждает эксперт.
© AP Photo / Markus SchreiberМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Мэр Киева Виталий Кличко
Политолог Александр Дудчак напомнил: предыдущая зима прошла без серьезных происшествий, так как не было сильных морозов. Но критический износ энергосистемы уже тогда был очевиден. С тех пор все только ухудшилось.
"С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму. Дело не только в том, что людям нечем отапливать дома. Могут остановиться даже критически важные предприятия, включая порты. Это уже прямо ударит по ВСУ", — указывает эксперт.
По его словам, команда Зеленского прекрасно понимает, что ждет страну, поэтому уже сменила правительство и пытается срочно заручиться поддержкой Запада. Однако полностью решить проблему нереально.
 
В миреКиевУкраинаЕвропаБорис ФилатовДмитрий РазумковСергей КорецкийНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
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