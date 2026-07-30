МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве бьют тревогу из-за приближающегося отопительного сезона. Глава режима призвал население готовиться к очень тяжелой зиме. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Зима близко

Зеленский считает, что правительство не в состоянии оценить масштаб проблемы. Без международной помощи энергетику страны не спасти.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский © AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский

"Прежде всего нас ждет зима, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она будет тяжелой или еще хуже. Это зависит от партнеров и от нас", — сказал глава режима в интервью британскому телеканалу Sky News.

Также он подчеркнул, что специально назначил премьер-министром бывшего генерального директора "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Зеленский полагает, что этот человек "осознает вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах".

В Верховной раде Корецкий тоже рассуждал о тяжелой зиме. И обсудил это с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та заверила его, что Киеву помогут.

© AP Photo / Omar Havana Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo / Omar Havana Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Хотя у европейцев полно собственных проблем. Гендиректор крупнейшего поставщика природного газа Equinor Андерс Опедал сообщил, что сейчас газовые хранилища заполнены только на 54 процента и есть шанс не достичь к зиме 80 процентов, необходимых для нормального прохождения отопительного сезона. Нынешние показатели — самые низкие за пять лет и вторые с конца за пятнадцать. По словам Опедала, проблема возникла из-за того, что страны Азии слишком активно скупали голубое топливо.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль подключился к этой теме на конференции в Гданьске. Нужно восстановить больше десяти гигаватт генерирующих мощностей, создать еще порядка трех гигаватт, а также обеспечить защиту инфраструктуры от ударов ракет и дронов, отметил он. И назвал предстоящую зиму "решающей битвой" для энергетики страны.

Последний рубеж

В марте киевское правительство разработало план подготовки к отопительному сезону. В том числе там говорилось об укреплении обороны энергетических объектов, создании новых мощностей. В конце июня выяснилось, что план выполнили лишь на 40 процентов. Хуже всего ситуация в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях, утверждает "РБК-Украина".

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Сергей Корецкий © AP Photo / Evgeniy Maloletka Сергей Корецкий

"Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Нам нужно очень быстро включаться", — отреагировал Зеленский.

Между тем в Ассоциации городов Украины пожаловались: центральные власти переложили ответственность за выполнение плана по обеспечению энергетической безопасности страны на региональный уровень, но не дали на это денег. К тому же правительство систематически изымает из местных бюджетов средства на военные нужды. Также регионы столкнулись с кадровым голодом и не могут быстро возводить и ремонтировать энергетические объекты — не хватает рабочих рук.

Как рассказал "Зеркалу недели" мэр Днепропетровска Борис Филатов, реализация пресловутого "плана стойкости" обойдется городу в девять миллиардов гривен. Пока нашли только четыре, а на государственное финансирование пришлось всего 40 миллионов.

"Конечно, это огромные средства, и своими силами на месте мы не справимся. Сколько еще и когда смогут выделить из центра — очень интересный вопрос. Нам обещают, но сейчас ни о конкретных суммах, ни о сроках речь не идет", — подчеркнул Филатов.

И выразил надежду, что правительство пересмотрит подход к мобилизации. Коммунальщиков часто забирают на фронт прямо во время работы. "Это парализует городское хозяйство и очень усложняет реализацию мероприятий в рамках "плана стойкости", — объяснил мэр.

Генерал Мороз

Депутат Верховной рады и бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что подготовиться к холодам власти не успеют.

"На мой взгляд, зима будет намного тяжелее, чем была. Особенно для Киева. Даже не сотни домов могут остаться без отопления, воды и электроэнергии. <…> Это измеряется другими цифрами. При условии, что за оставшиеся несколько месяцев ничего сделано не будет. Но, как показывает практика, в таком экстренном режиме наши работать не умеют", — заявил он в интервью одному из национальных медиа.

Глава Украинского института политики Руслан Бортник тоже полагает, что хуже всего ситуация в столице.

"Мэр Киева Виталий Кличко и команда Зеленского играют в перекладывание ответственности. У них давний конфликт, а расплачиваться придется рядовым гражданам. Прошлой зимой Киев серьезно пострадал и до сих пор не восстановился. Порядка 25 процентов домов не имеют автономных источников отопления. В общем, полгорода может замерзнуть", — рассуждает эксперт.

© AP Photo / Markus Schreiber Мэр Киева Виталий Кличко © AP Photo / Markus Schreiber Мэр Киева Виталий Кличко

Политолог Александр Дудчак напомнил: предыдущая зима прошла без серьезных происшествий, так как не было сильных морозов. Но критический износ энергосистемы уже тогда был очевиден. С тех пор все только ухудшилось.

"С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму. Дело не только в том, что людям нечем отапливать дома. Могут остановиться даже критически важные предприятия, включая порты. Это уже прямо ударит по ВСУ", — указывает эксперт.