В порту Констанцы объявили угрозу взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту румынского города Констанца объявлена вторая за два дня угроза взрыва.
- Штаб-квартира Румынской морской администрации эвакуирована, движение судов приостановлено.
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Вторая за два дня угроза взрыва объявлена в порту румынского города Констанца, эвакуирована штаб-квартира Румынской морской администрации, движение судов приостановлено, сообщает румынский телеканал Digi24.
"В четверг в штаб-квартире Румынской морской администрации в порту Констанцы была объявлена новая угроза взрыва, здание было эвакуировано. Также с 1200 (совпадает с мск - ред.) были приостановлены заходы и выходы судов из Южного и Северного портов Констанцы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
СМИ пока более детальной информацией не располагает.
В среду из соображений безопасности власти временно приостановили движение морских и речных судов в портах Констанца-Север и Констанца-Юг после двух телефонных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Полиция возбудила уголовное дело, ведется следствие для установления лиц, причастных к ложным сообщениям.
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