В порту Констанцы объявили угрозу взрыва

В среду из соображений безопасности власти временно приостановили движение морских и речных судов в портах Констанца-Север и Констанца-Юг после двух телефонных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Полиция возбудила уголовное дело, ведется следствие для установления лиц, причастных к ложным сообщениям.