Рейтинг@Mail.ru
В порту Констанцы объявили угрозу взрыва - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 30.07.2026
В порту Констанцы объявили угрозу взрыва

В порту румынского города Констанца объявили угрозу взрыва

© AP Photo / Vadim GhirdaПорт румынского города Констанца
Порт румынского города Констанца - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Порт румынского города Констанца . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту румынского города Констанца объявлена вторая за два дня угроза взрыва.
  • Штаб-квартира Румынской морской администрации эвакуирована, движение судов приостановлено.
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Вторая за два дня угроза взрыва объявлена в порту румынского города Констанца, эвакуирована штаб-квартира Румынской морской администрации, движение судов приостановлено, сообщает румынский телеканал Digi24.
"В четверг в штаб-квартире Румынской морской администрации в порту Констанцы была объявлена новая угроза взрыва, здание было эвакуировано. Также с 1200 (совпадает с мск - ред.) были приостановлены заходы и выходы судов из Южного и Северного портов Констанцы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
СМИ пока более детальной информацией не располагает.
В среду из соображений безопасности власти временно приостановили движение морских и речных судов в портах Констанца-Север и Констанца-Юг после двух телефонных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Полиция возбудила уголовное дело, ведется следствие для установления лиц, причастных к ложным сообщениям.
МИД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
МИД ответил на высылку российского дипломата из Румынии
28 июля, 21:50
 
В миреКонстанцаРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала