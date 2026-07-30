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В Уфе иностранец, переодевшись в женщину, с ножом напал на бывшую супругу - РИА Новости, 30.07.2026
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10:50 30.07.2026 (обновлено: 11:27 30.07.2026)
В Уфе иностранец, переодевшись в женщину, с ножом напал на бывшую супругу

В Уфе мужчина из Словакии с ножом напал на экс-супругу, переодевшись в женщину

© Фото : Следком Башкирии/MAXВ Уфе мужчина из Словакии напал на экс-супругу, переодевшись в женщину
В Уфе мужчина из Словакии напал на экс-супругу, переодевшись в женщину - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Следком Башкирии/MAX
В Уфе мужчина из Словакии напал на экс-супругу, переодевшись в женщину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе иностранец в женском костюме и парике напал на бывшую супругу и нанес ей ножевые ранения.
  • Его задержали при попытке скрыться за границей.
  • Расследование завершилось, дело направили в суд.
УФА, 30 июл — РИА Новости. В Уфе будут судить иностранца, который переоделся в женщину и напал с ножом на бывшую жену, сообщил башкирский главк Следственного комитета.
По информации следствия, пара рассталась из-за неприязненных отношений. Но в апреле 50-летний мужчина родом из Словакии приехал в Россию, чтобы убить жену.
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"Для того чтобы не быть узнанным, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, дождался экс-супругу на улице. Когда женщина подошла к своему автомобилю, он нанес ей ножом не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела", — говорится в релизе.
Довести дело до конца он не смог, поскольку женщина активно сопротивлялась. Она выжила благодаря помощи медиков.
После нападения мужчина скрылся. Его передвижения отследили по камерам видеонаблюдения и в результате установили личность. Он планировал выехать за границу, для чего сначала улетел в Москву, а затем в Калининград. Там его и задержали.
СК завершил расследование и направил дело о покушении на убийство в суд для рассмотрения по существу.
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