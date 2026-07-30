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Центральное командование США сообщило о новой волне ударов по Ирану - РИА Новости, 30.07.2026
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03:36 30.07.2026 (обновлено: 04:16 30.07.2026)
Центральное командование США сообщило о новой волне ударов по Ирану

CENTCOM начала новую волну ударов по Ирану

© Фото : Los Alamos National LaboratoryF-35 ВВС США
F-35 ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Los Alamos National Laboratory
F-35 ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану в ответ на приписываемые Тегерану ракетные атаки.
  • Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге республики, в городах Бушер, Абадан и на острове Кешм.
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны.
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"Вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану", — говорится в заявлении.
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Там уточнили, что эта атака стала ответом на ракетные атаки, которые Вашингтон приписывает Тегерану.
Тем временен иранские СМИ сообщают о взрывах на юге республики, в городе Бушер, в окрестностях Абадана и на острове Кешм.
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Ранее газета газета The Wall Street Journal писала, что глава американского командования предложил Дональду Трампу план двухнедельной воздушной операции против ИРИ. По словам источников, глава Белого дома рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Тегерана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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