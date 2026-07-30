Центральное командование США сообщило о новой волне ударов по Ирану

Тем временен иранские СМИ сообщают о взрывах на юге республики, в городе Бушер, в окрестностях Абадана и на острове Кешм.

Ранее газета газета The Wall Street Journal писала, что глава американского командования предложил Дональду Трампу план двухнедельной воздушной операции против ИРИ . По словам источников, глава Белого дома рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Тегерана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию.

В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.