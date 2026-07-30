В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Октябрьский Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ.
- Пострадавшая получила осколочные ранения шеи, ей оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Женщина ранена в поселке Октябрьский в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил оперативный штаб региона.
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"В результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшей оказывают медицинскую помощь. На месте атаки повреждены грузовой и легковой автомобили.