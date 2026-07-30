Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 30.07.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

В белгородском поселке Октябрьский при ударе дрона ВСУ по машине ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородской области женщина пострадала от удара дрона ВСУ.
  • Пострадавшая получила осколочные ранения шеи, ей оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Женщина ранена в поселке Октябрьский в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил оперативный штаб региона.
«

"В результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшей оказывают медицинскую помощь. На месте атаки повреждены грузовой и легковой автомобили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Все увидите сами в прямом эфире: Путин озвучил итоговый план СВО
28 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала