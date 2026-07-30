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Российский массированный удар по Украине вызвал панику во Франции - РИА Новости, 30.07.2026
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16:55 30.07.2026 (обновлено: 21:36 30.07.2026)

Российский массированный удар по Украине вызвал панику во Франции

© REUTERS / Gleb GaranichДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro активно обсуждают российский массированный удар по Украине, совершенный в ответ на атаки Киева.
  • В комментариях высказываются мнения о роли ЕС в конфликте.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно реагируют на российский массированный удар по Украине, совершенный в ответ на атаки Киева.
"ЕС вооружает Владимира Зеленского, подталкивая его к продолжению войны. Кровь на их руках! Украинцы — пешки в их игре", — написал один из комментаторов.
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"Это был ожидаемый результат атак Украины на территорию России", — отметил другой.
"ЕС хочет войны с Россией? О мире больше никто не говорит", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Европа продолжает вести войну, пока не будет убит последний украинец. Это было бы смешно, если бы не было так трагично", — резюмировали читатели.
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, обеспечивавшем доставку грузов военного назначения.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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