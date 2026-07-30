Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro активно обсуждают российский массированный удар по Украине, совершенный в ответ на атаки Киева.

В комментариях высказываются мнения о роли ЕС в конфликте.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro активно реагируют на российский массированный удар по Украине, совершенный в ответ на атаки Киева.

ЕС вооружает Владимира Зеленского , подталкивая его к продолжению войны. Кровь на их руках! Украинцы — пешки в их игре", — написал один из комментаторов.

"Это был ожидаемый результат атак Украины на территорию России", — отметил другой.

"ЕС хочет войны с Россией? О мире больше никто не говорит", — поделился мнением еще один пользователь.

"Европа продолжает вести войну, пока не будет убит последний украинец. Это было бы смешно, если бы не было так трагично", — резюмировали читатели.

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, обеспечивавшем доставку грузов военного назначения.