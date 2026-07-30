ВС России нанесли удар по украинским аэродромам и предприятиям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины, сообщили в Минобороны.
- Среди пораженных целей — объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины, сообщили в Минобороны.
"Поражены аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры, <...> задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", — заявили в ведомстве.
Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.
При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударные дроны, добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18