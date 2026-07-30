ВС США завершили серию ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану.
- Поражены десятки объектов Корпуса стражей исламской революции, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, сообщило Центральное командование (CENTCOM).
"Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования", – написало командование в соцсети Х.