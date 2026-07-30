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ВС США завершили серию ударов по Ирану - РИА Новости, 30.07.2026
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05:30 30.07.2026 (обновлено: 10:22 30.07.2026)
ВС США завершили серию ударов по Ирану

CENTCOM: ВС США завершили серию ударов по Ирану

© REUTERS / U.S. Central CommandДым после взрыва в ходе ударов США по Ирану
Дым после взрыва в ходе ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Дым после взрыва в ходе ударов США по Ирану
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану.
  • Поражены десятки объектов Корпуса стражей исламской революции, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, сообщило Центральное командование (CENTCOM).
"Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования", – написало командование в соцсети Х.
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