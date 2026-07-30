Жилой дом попал под удар США на острове Кешм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жилой дом на острове Кешм попал под удар США.
- Два человека оказались под завалами, спасатели пытаются их найти.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кешм, два человека находятся под завалами, сообщает телеканал Press TV.
"Удар США был нанесен по жилому дому на острове Кешм, команды спасателей продолжают попытки найти двух человек, оказавшихся под завалами", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Позднее агентство IRNA сообщило о том, что они были найдены и доставлены в больницу.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3 ночи мск четверга.