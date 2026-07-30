США нанесли ракетный удар по окрестностям иранского Абадана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окрестности города Абадан на юго-западе Ирана попали под ракетные удары США.
- Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Окрестности города Абадан на юго-западе Ирана попали под ракетные удары США, сообщает телеканал Press TV.
"Несколько районов около города Абадан на юго-западе Ирана, оказались под ракетными ударами США", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3 ночи мск четверга.
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