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В Японском море прошел этап российско-индонезийских военно-морских учений - РИА Новости, 30.07.2026
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05:08 30.07.2026
В Японском море прошел этап российско-индонезийских военно-морских учений

В Японском море прошел этап российско-индонезийских учений "Орруда-2026"

© РИА Новости / Александр ВильфКорвет "Совершенный" Военно-Морского Флота России
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Японском море корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели этап совместного военно-морского учения "Орруда-2026", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Японском море состоялось второе совместное военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Республики Индонезия - "Орруда-2026". От российской стороны в учении участвовал корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота, а от индонезийской стороны фрегат "Густи Нгурах Рай", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что в ходе отработки задач в первый день учений экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации. "Затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного "террористами" судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей", - говорится в сообщении.
Далее экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. После завершения стрельб были проведены тренировки по поиску, спасению и эвакуации "раненых" на воде.
"На завершающем этапе учения экипажи кораблей отразили условные атаки средств воздушного нападения с поиском воздушной цели и условным применением по ней корабельных средств противовоздушной обороны", - следует из сообщения.
В пресс-службе подчеркнули, что во второй день учения состоялась церемония прощания между кораблями. Корвет "Совершенный" и фрегат "Густи Нгурах Рай" разошлись курсами, передавая флажковыми сигналами комбинацию "Желаем вам счастливого плавания".
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БезопасностьЯпонское мореИндонезияВМФ РФТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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