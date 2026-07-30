Произведения об СВО включили во внеклассную часть программы по литературе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Произведения о специальной военной операции включены во внеклассную часть школьной программы по литературе, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.