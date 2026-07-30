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Произведения об СВО включили во внеклассную часть программы по литературе - РИА Новости, 30.07.2026
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13:38 30.07.2026 (обновлено: 14:19 30.07.2026)

Произведения об СВО включили во внеклассную часть программы по литературе

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Антон Уницын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Произведения о специальной военной операции включены во внеклассную часть школьной программы по литературе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Произведения о специальной военной операции включены во внеклассную часть школьной программы по литературе, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции. И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - сказала Ямпольская.
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