Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие сто дней будут значимыми для конфликта на Украине.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения, при этом условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Грядущие сто дней будут значимыми для конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова передает PAP.
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"Ближайшие сто дней станут решающими", — заявил польский министр в ходе брифинга.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.