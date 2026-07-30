"Думаете, они идиоты?" Заявление Туска о России вызвало переполох в Сети

Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония

Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония

© REUTERS / Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства, приведшего к падению неизвестного летающего объекта в Польше.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта в республике.

"Нет, я в шоке от этой безопасности, Дональд. Один объект, всего один, а мы уже в полной заднице", — высказался комментатор.

"Думаете, что в Москве сидят идиоты, которые не знают, где находятся их цели?" — отметил другой.

"Если бы действительно началось нападение на республику, то власти не смогли бы обеспечить полякам ничего, кроме информационного хаоса и паники в СМИ. Всем в отставку, без исключения!" — высказался очередной комментатор.

"Хватило одного вчерашнего разговора с Зеленским, и ракеты уже падают на Польшу . Это был ваш общий план?" — заключили пользователи.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.

Премьер-министр Польши выступил с заявлением о предполагаемом падении на территории страны якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.