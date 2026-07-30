"Думаете, они идиоты?" Заявление Туска о России вызвало переполох в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства, приведшего к падению неизвестного летающего объекта в Польше.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта в республике.
"Нет, я в шоке от этой безопасности, Дональд. Один объект, всего один, а мы уже в полной заднице", — высказался комментатор.
"Думаете, что в Москве сидят идиоты, которые не знают, где находятся их цели?" — отметил другой.
"Если бы действительно началось нападение на республику, то власти не смогли бы обеспечить полякам ничего, кроме информационного хаоса и паники в СМИ. Всем в отставку, без исключения!" — высказался очередной комментатор.
"Хватило одного вчерашнего разговора с Зеленским, и ракеты уже падают на Польшу. Это был ваш общий план?" — заключили пользователи.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
Премьер-министр Польши выступил с заявлением о предполагаемом падении на территории страны якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже выяснилось, что на территории Польши взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.