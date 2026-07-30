Туск до завершения экспертизы назвал объект, упавший в Польше, российским

Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

© REUTERS / Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в Польше "российской ракеты", не дожидаясь результатов экспертизы и расследования.

Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — воронки диаметром около 10 метров.

Туск утверждает, что это была ракета Х-101, но не предоставляет доказательств и отмечает, что у него есть только предварительная информация.

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.

Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.

Как утверждает Туск, при этом не предоставляя никаких доказательств, "мы имеем дело с российской... ракетой Х-101".