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Туск до завершения экспертизы назвал объект, упавший в Польше, российским - РИА Новости, 30.07.2026
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14:07 30.07.2026 (обновлено: 15:01 30.07.2026)
Туск до завершения экспертизы назвал объект, упавший в Польше, российским

Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ

© REUTERS / Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.plПремьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в Польше "российской ракеты", не дожидаясь результатов экспертизы и расследования.
  • Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — воронки диаметром около 10 метров.
  • Туск утверждает, что это была ракета Х-101, но не предоставляет доказательств и отмечает, что у него есть только предварительная информация.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
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В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.
Как утверждает Туск, при этом не предоставляя никаких доказательств, "мы имеем дело с российской... ракетой Х-101".
При этом он отметил, что обладает только предварительной информацией. "Не будем опережать результаты расследования. Мы хотим иметь информацию о том, какая это была ракета и кто ее запустил", - заявил Туск.
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