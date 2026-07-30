Туск до завершения экспертизы назвал объект, упавший в Польше, российским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в Польше "российской ракеты", не дожидаясь результатов экспертизы и расследования.
- Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — воронки диаметром около 10 метров.
- Туск утверждает, что это была ракета Х-101, но не предоставляет доказательств и отмечает, что у него есть только предварительная информация.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.
Как утверждает Туск, при этом не предоставляя никаких доказательств, "мы имеем дело с российской... ракетой Х-101".
При этом он отметил, что обладает только предварительной информацией. "Не будем опережать результаты расследования. Мы хотим иметь информацию о том, какая это была ракета и кто ее запустил", - заявил Туск.
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18 ноября 2025, 15:42