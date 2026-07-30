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ЦИК зарегистрировал список Партии прямой демократии на выборы в Госдуму - РИА Новости, 30.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:33 30.07.2026 (обновлено: 11:34 30.07.2026)
ЦИК зарегистрировал список Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты ГД от Партии прямой демократии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в здании ЦИК
Российский флаг в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутыых Партией прямой демократии.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией прямой демократии, решение принято на заседании ЦИК.
Члены ЦИК России приняли соответствующее решение на заседании в четверг.
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Партия прямой демократии З июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва из 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части списка партия отказалась.
Центральная избирательная комиссия России 11 июля приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а 13 июля известила партию о выявленных в документах недостатках.
Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком дополнительные документы, а 17 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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