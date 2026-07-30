ЦИК зарегистрировал список Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком дополнительные документы, а 17 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.