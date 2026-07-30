ЦИК зарегистрировал список Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутыых Партией прямой демократии.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией прямой демократии, решение принято на заседании ЦИК.
Члены ЦИК России приняли соответствующее решение на заседании в четверг.
Партия прямой демократии З июля провела предвыборный съезд, в ходе которого был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва из 40 региональных групп. От формирования общефедеральной части списка партия отказалась.
Центральная избирательная комиссия России 11 июля приняла у Партии прямой демократии документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а 13 июля известила партию о выявленных в документах недостатках.
Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком дополнительные документы, а 17 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов
29 июля, 11:59