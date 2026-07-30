ЦИК зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный избирательный комитет России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Зеленые".
- "Зеленые" представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов 12 июля, а 18 июля ЦИК заверил этот список.
- ЦИК зарегистрировал федеральные списки 11 партий, участвующих в думских выборах: пяти парламентских и шести непарламентских.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Центральный избирательный комитет России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Зеленые", — таким образом, зарегистрированы списки всех 11 партий, идущих на думские выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Члены ЦИК России приняли решение о регистрации федерального списка "Зеленых" на заседании в четверг.
"Зеленые" 12 июля представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. ЦИК известил партию о выявленных недостатках 14 июля.
Уполномоченные представители "Зеленых" позднее представили в Центризбирком дополнительные документы, а 18 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам.
Таким образом, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки пяти парламентских партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и Справедливой России", а также шести непарламентских — Партии пенсионеров, "Яблока", "Родины", "Коммунистов России", Партии прямой демократии и "Зеленых".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня, с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.