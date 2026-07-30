ЦИК зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный избирательный комитет России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Зеленые".

"Зеленые" представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов 12 июля, а 18 июля ЦИК заверил этот список.

ЦИК зарегистрировал федеральные списки 11 партий, участвующих в думских выборах: пяти парламентских и шести непарламентских.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Центральный избирательный комитет России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Зеленые", — таким образом, зарегистрированы списки всех 11 партий, идущих на думские выборы, передает корреспондент РИА Новости.

Члены ЦИК России приняли решение о регистрации федерального списка "Зеленых" на заседании в четверг.

"Зеленые" 12 июля представили в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. ЦИК известил партию о выявленных недостатках 14 июля.

Уполномоченные представители "Зеленых" позднее представили в Центризбирком дополнительные документы, а 18 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам.

Таким образом, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки пяти парламентских партий — "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и Справедливой России", а также шести непарламентских — Партии пенсионеров, "Яблока", "Родины", "Коммунистов России", Партии прямой демократии и "Зеленых".