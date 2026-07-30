ВС России поразили телекоммуникационные центры на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли массированный удар по Украине ночью.
- Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ ночным массированным ударом поразили военные телекоммуникационные центры на Украине, сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", - говорится в сообщении.