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На Артемия Троицкого* завели дело за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 30.07.2026
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19:00 30.07.2026
На Артемия Троицкого* завели дело за участие в нежелательной организации

РИА Новости: на Троицкого завели дело за участие в нежелательной организации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртемий Троицкий*
Артемий Троицкий* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Артемий Троицкий*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого* возбуждено административное дело об участии в деятельности нежелательной организации.
  • Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября, дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Административное дело об участии в деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого*, следует из картотеки московских судов, с которой ознакомилось РИА Новости.
Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября 15.00, уточняется в картотеке.
Согласно судебным данным, протокол на Троицкого* составлен по статье 20.33 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за содействие деятельности организаций, признанных нежелательными в России. В картотеке московских судов указана только статья, название организации не упоминается. В случае признания виновным Троицкому* грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Троицкий* был включен в реестр иноагентов в 2023 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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