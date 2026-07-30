На Артемия Троицкого* завели дело за участие в нежелательной организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого* возбуждено административное дело об участии в деятельности нежелательной организации.
- Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября, дело возбуждено по статье 20.33 КоАП РФ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Административное дело об участии в деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого*, следует из картотеки московских судов, с которой ознакомилось РИА Новости.
Рассмотрение административного протокола назначено на 4 сентября 15.00, уточняется в картотеке.
Согласно судебным данным, протокол на Троицкого* составлен по статье 20.33 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за содействие деятельности организаций, признанных нежелательными в России. В картотеке московских судов указана только статья, название организации не упоминается. В случае признания виновным Троицкому* грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Троицкий* был включен в реестр иноагентов в 2023 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.