В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в некоторых районах Николаевской и Одесской областей, при этом в Киеве тревога не объявлялась.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в некоторых районах Николаевской и Одесской. При этом в Киеве тревога не объявлялась.
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