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Трамп предрек Европе проблемы, если он перестанет быть для нее другом - РИА Новости, 30.07.2026
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21:18 30.07.2026
Трамп предрек Европе проблемы, если он перестанет быть для нее другом

Трамп предрек Европе большие проблемы, если он перестанет быть для нее другом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что европейских союзников Вашингтона ждут большие проблемы, если он перестанет быть для них другом.
  • Трамп отказался комментировать перспективу повышения импортных пошлин на товары из Евросоюза.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что европейских союзников Вашингтона ждут большие проблемы, если он перестанет быть для них другом.
"Им повезло иметь меня в качестве друга, иначе они столкнулись бы с большой проблемой", - сказал он в комментарии французскому изданию TF1/LC1, не уточнив подробности.
При этом Трамп отказался комментировать перспективу повышения импортных пошлин на товары из Евросоюза, отметив, что не хочет говорить об этом.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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