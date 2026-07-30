Трамп предрек Европе проблемы, если он перестанет быть для нее другом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что европейских союзников Вашингтона ждут большие проблемы, если он перестанет быть для них другом.
- Трамп отказался комментировать перспективу повышения импортных пошлин на товары из Евросоюза.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что европейских союзников Вашингтона ждут большие проблемы, если он перестанет быть для них другом.
"Им повезло иметь меня в качестве друга, иначе они столкнулись бы с большой проблемой", - сказал он в комментарии французскому изданию TF1/LC1, не уточнив подробности.
При этом Трамп отказался комментировать перспективу повышения импортных пошлин на товары из Евросоюза, отметив, что не хочет говорить об этом.