В Австралии Telegram могут оштрафовать на 38 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мессенджеру Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов за предполагаемые нарушения австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года.

Австралийский регулятор eSafety начал судебное разбирательство в отношении Telegram из-за того, что платформа не обнаружила и не удалила протеррористические материалы.

Согласно закону о безопасности в интернете, участники онлайн-индустрии должны соблюдать отраслевой стандарт, касающийся материалов, содержащих кибернасилие.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мессенджеру Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно примерно 38 миллионам долларов США, за предполагаемые нарушения австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года, следует из публикации австралийского регулятора безопасности в интернете eSafety.

В четверг стало известно, что австралийский регулятор eSafety начал судебное разбирательство в отношении Telegram в связи с тем, что платформа, предположительно, не обнаружила и не удалила протеррористические материалы, включая видео террористических казней и массовой стрельбы.

В публикации eSafety говорится, что Telegram обвиняется в предполагаемых нарушениях, признанных противоречащими разделу 146(1) закона о безопасности в интернете 2021 года.

Согласно статье 1 раздела 146 австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года, участникам того или иного сегмента онлайн-индустрии необходимо соблюдать соответствующий отраслевой стандарт, касающийся материалов, содержащих кибернасилие.

"Несоблюдение австралийских норм и стандартов может повлечь за собой гражданские штрафы в размере до 54,6 миллиона австралийских долларов (примерно 38 миллионов долларов США)", - говорится в публикации eSafety.

В среду ФСБ России сообщила, что против основателя Telegram Павла Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск. В четверг Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.