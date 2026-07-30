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В Австралии Telegram могут оштрафовать на 38 миллионов долларов - РИА Новости, 30.07.2026
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16:35 30.07.2026
В Австралии Telegram могут оштрафовать на 38 миллионов долларов

Австралийский регулятор грозит Telegram штрафом в $38 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджеру Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов за предполагаемые нарушения австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года.
  • Австралийский регулятор eSafety начал судебное разбирательство в отношении Telegram из-за того, что платформа не обнаружила и не удалила протеррористические материалы.
  • Согласно закону о безопасности в интернете, участники онлайн-индустрии должны соблюдать отраслевой стандарт, касающийся материалов, содержащих кибернасилие.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мессенджеру Telegram могут грозить штрафы до 54,6 миллиона австралийских долларов, что эквивалентно примерно 38 миллионам долларов США, за предполагаемые нарушения австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года, следует из публикации австралийского регулятора безопасности в интернете eSafety.
В четверг стало известно, что австралийский регулятор eSafety начал судебное разбирательство в отношении Telegram в связи с тем, что платформа, предположительно, не обнаружила и не удалила протеррористические материалы, включая видео террористических казней и массовой стрельбы.
В публикации eSafety говорится, что Telegram обвиняется в предполагаемых нарушениях, признанных противоречащими разделу 146(1) закона о безопасности в интернете 2021 года.
Согласно статье 1 раздела 146 австралийского закона о безопасности в интернете 2021 года, участникам того или иного сегмента онлайн-индустрии необходимо соблюдать соответствующий отраслевой стандарт, касающийся материалов, содержащих кибернасилие.
"Несоблюдение австралийских норм и стандартов может повлечь за собой гражданские штрафы в размере до 54,6 миллиона австралийских долларов (примерно 38 миллионов долларов США)", - говорится в публикации eSafety.
В среду ФСБ России сообщила, что против основателя Telegram Павла Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск. В четверг Росфинмониторинг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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