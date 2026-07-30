В Госдуме не видят рисков для пользователей Telegram из-за дела Дурова*

Краткий пересказ от РИА ИИ Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело возбуждено лично в отношении Павла Дурова*, поэтому для пользователей Telegram юридических рисков пока нет.

Депутат Госдумы Роза Чемерис не исключила, что Telegram в будущем может быть признан экстремистской или террористической организацией.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено лично в отношении основателя Telegram Павла Дурова*, поэтому пока для пользователей мессенджеры юридических рисков и опасности нет, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

Росфинмониторинг в четверг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Поскольку уголовное дело возбуждено лично в отношении Дурова*, владельца мессенджера Telegram , пока для пользователей Telegram юридических рисков и опасности нет, так как в этих событиях отсутствует правовая связь", - сказала Чемерис.

Однако, по ее словам, нет никаких гарантий, что Telegram в ближайшем или отдаленном будущем тоже не будет признан экстремистской или террористической организацией.

"И тогда уже оплата, например, какой-либо подписки в этом мессенджере будет приравнена к финансированию терроризма. С соответствующими последствиями и наступлением правовой ответственности, разумеется. Что, конечно же, огорчает многомиллионную и, что немаловажно, лояльную власти и государству аудиторию, искренне это государство поддерживающую", - добавила депутат.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.