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В Госдуме не видят рисков для пользователей Telegram из-за дела Дурова* - РИА Новости, 30.07.2026
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16:35 30.07.2026
В Госдуме не видят рисков для пользователей Telegram из-за дела Дурова*

РИА Новости: В ГД не видят рисков для пользователей Telegram из-за дела Дурова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень экстремистов и террористов.
  • Уголовное дело возбуждено лично в отношении Павла Дурова*, поэтому для пользователей Telegram юридических рисков пока нет.
  • Депутат Госдумы Роза Чемерис не исключила, что Telegram в будущем может быть признан экстремистской или террористической организацией.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено лично в отношении основателя Telegram Павла Дурова*, поэтому пока для пользователей мессенджеры юридических рисков и опасности нет, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Росфинмониторинг в четверг внес Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
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"Поскольку уголовное дело возбуждено лично в отношении Дурова*, владельца мессенджера Telegram, пока для пользователей Telegram юридических рисков и опасности нет, так как в этих событиях отсутствует правовая связь", - сказала Чемерис.
Однако, по ее словам, нет никаких гарантий, что Telegram в ближайшем или отдаленном будущем тоже не будет признан экстремистской или террористической организацией.
"И тогда уже оплата, например, какой-либо подписки в этом мессенджере будет приравнена к финансированию терроризма. С соответствующими последствиями и наступлением правовой ответственности, разумеется. Что, конечно же, огорчает многомиллионную и, что немаловажно, лояльную власти и государству аудиторию, искренне это государство поддерживающую", - добавила депутат.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
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По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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