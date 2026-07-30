Краткий пересказ от РИА ИИ Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения.

Мессенджер неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного в России контента и отказ проводить мониторинг противоправного контента.

Таганский суд столицы в августе изучит еще четыре дела в отношении Telegram.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения, а также не направляет на заседания своих представителей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Telegram за последнее время неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента и отказ проводить мониторинг противоправного контента в мессенджере.

Telegram, судя по материалам, не направляет в суд апелляционные жалобы на решения о назначении наказания, а также не посылает на заседания своих представителей. Суды при этом надлежащим образом уведомляют представителей компании о времени и месте рассмотрения дела.