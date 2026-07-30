Краткий пересказ от РИА ИИ
- Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения.
- Мессенджер неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного в России контента и отказ проводить мониторинг противоправного контента.
- Таганский суд столицы в августе изучит еще четыре дела в отношении Telegram.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения, а также не направляет на заседания своих представителей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Telegram, судя по материалам, не направляет в суд апелляционные жалобы на решения о назначении наказания, а также не посылает на заседания своих представителей. Суды при этом надлежащим образом уведомляют представителей компании о времени и месте рассмотрения дела.
Таганский суд столицы, который чаще всего рассматривает протоколы в отношении Telegram, в августе изучит еще четыре дела. По два протокола составлены за неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ, и за неудаление запрещенной в РФ информации экстремистской, порнографической или иной направленности, говорится в этих данных.