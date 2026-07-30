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Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом - РИА Новости, 30.07.2026
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14:11 30.07.2026
Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом

РИА Новости: Telegram не обжалует штрафы и не направляет представителей в суд

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения.
  • Мессенджер неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного в России контента и отказ проводить мониторинг противоправного контента.
  • Таганский суд столицы в августе изучит еще четыре дела в отношении Telegram.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Telegram не обжалует штрафы, назначенные российским судом за административные правонарушения, а также не направляет на заседания своих представителей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Telegram за последнее время неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента и отказ проводить мониторинг противоправного контента в мессенджере.
Telegram, судя по материалам, не направляет в суд апелляционные жалобы на решения о назначении наказания, а также не посылает на заседания своих представителей. Суды при этом надлежащим образом уведомляют представителей компании о времени и месте рассмотрения дела.
Таганский суд столицы, который чаще всего рассматривает протоколы в отношении Telegram, в августе изучит еще четыре дела. По два протокола составлены за неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ, и за неудаление запрещенной в РФ информации экстремистской, порнографической или иной направленности, говорится в этих данных.
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