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Экс-сотрудник Большого театра стал фигурантом дела о хищении премий - РИА Новости, 30.07.2026
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19:29 30.07.2026
Экс-сотрудник Большого театра стал фигурантом дела о хищении премий

Экс-сотрудник Большого театра Егор Федин стал фигурантом дела о хищении премий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о хищении премий.
  • Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в мае по факту хищения денежных средств, перечисленных в 2022–2024 годах на счета сотрудников Большого театра в качестве премий.
  • Московский суд избрал Федину меру пресечения в виде домашнего ареста, по обвинению в особо крупном мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о хищении премий, его отправили под домашний арест, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах суда указано, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в мае по факту хищения денежных средств, перечисленных в 2022–2024 годах на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премий на основании ведомостей, содержащих заведомо ложные сведения.
Федин, который на момент описываемых событий занимал в театре должность начальника отдела по связям с общественностью, был задержан также в мае. На момент задержания он не был трудоустроен официально, отмечается в материалах.
Московский суд избрал Федину меру пресечения в виде домашнего ареста. По обвинению в особо крупном мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы, заключается в материалах.
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