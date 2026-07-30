Экс-сотрудник Большого театра стал фигурантом дела о хищении премий

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший сотрудник Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о хищении премий.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в мае по факту хищения денежных средств, перечисленных в 2022–2024 годах на счета сотрудников Большого театра в качестве премий.

Московский суд избрал Федину меру пресечения в виде домашнего ареста, по обвинению в особо крупном мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о хищении премий, его отправили под домашний арест, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах суда указано, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в мае по факту хищения денежных средств, перечисленных в 2022–2024 годах на счета сотрудников Государственного Большого театра России в качестве премий на основании ведомостей, содержащих заведомо ложные сведения.

Федин, который на момент описываемых событий занимал в театре должность начальника отдела по связям с общественностью, был задержан также в мае. На момент задержания он не был трудоустроен официально, отмечается в материалах.