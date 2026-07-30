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В Татарстане возбудили дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2026
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12:03 30.07.2026
В Татарстане возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду.
  • Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Татарстане с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, сообщила региональная прокуратура.
По данным прокуратуры Татарстана, в четверг утром в Лаишевском районе республики легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford. Четверо детей с различными травмами госпитализированы.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ход следствия находится на контроле прокуратуры.
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ПроисшествияРоссияЛаишевский районFord Motor
 
 
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