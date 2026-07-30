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В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП - РИА Новости, 30.07.2026
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11:16 30.07.2026 (обновлено: 12:22 30.07.2026)
В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП, есть пострадавшие

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Лаишевском районе Татарстана, сообщила прокуратура республики.
  • Есть пострадавшие.
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию, есть пострадавшие, сообщила прокуратура республики.
ДТП произошло на автодороге Казань — Оренбург — Боровое Матюшино на территории Лаишевского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве республики, четверых детей с различными травмами доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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