В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Лаишевском районе Татарстана, сообщила прокуратура республики.
- Есть пострадавшие.
КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию, есть пострадавшие, сообщила прокуратура республики.
ДТП произошло на автодороге Казань — Оренбург — Боровое Матюшино на территории Лаишевского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford", — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве республики, четверых детей с различными травмами доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.