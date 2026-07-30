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В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Лаишевском районе Татарстана, сообщила прокуратура республики.

Есть пострадавшие.

КАЗАНЬ, 30 июл — РИА Новости. В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию, есть пострадавшие, сообщила В Татарстане автобус с детской хоккейной командой попал в аварию, есть пострадавшие, сообщила прокуратура республики.

ДТП произошло на автодороге Казань — Оренбург — Боровое Матюшино на территории Лаишевского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford", — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве республики, четверых детей с различными травмами доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.