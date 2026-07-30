В Таиланде задержали подозреваемых по делу об исчезновении россиян

БАНГКОК, 30 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых в Паттайе задержаны полицией Таиланда в соседней провинции Районг, сообщает в четверг новостной портал "Пхаттхайя Чут Кэт Хет" (Паттайя, место происшествия).

В Паттайе второй день идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.