В Таиланде задержали подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Таиланда задержала двух подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых в Паттайе.
БАНГКОК, 30 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых в Паттайе задержаны полицией Таиланда в соседней провинции Районг, сообщает в четверг новостной портал "Пхаттхайя Чут Кэт Хет" (Паттайя, место происшествия).
"Срочно! Команда управления полиции 2 полицейского округа задержала подозреваемых Понга и Тхонга в провинции Районг. Полицейские приступили к следственным действиям", - сообщает портал из полицейского участка района Хуай Яй на юге Паттайи, где работает группа по координации расследования и поисковой операции по розыску пропавших Дианы и Романа Назимовых.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В Паттайе второй день идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.