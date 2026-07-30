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Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде - РИА Новости, 30.07.2026
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15:37 30.07.2026
Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде

Арутюнов: экономия на жилье в Таиланде может быть опасна для жизни

© Shutterstock/FOTODOM / Arkadij SchellУлица в Паттайе
Улица в Паттайе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Arkadij Schell
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов предупредил, что экономия на жилье в Таиланде может быть опасна для жизни.
  • Эксперт рекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией и избегать поездок вглубь страны без организованной группы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономия на жилье за границей, в частности в Таиланде, может быть опасна для жизни, поскольку хостелы не гарантируют безопасность, предупредил генеральный директор туристической компании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.
"Экономия на жилье в Таиланде может стоить россиянам жизни, потому что хостелы и сервис Airbnb не дают гарантию безопасности", - пишет 360.ru со ссылкой на Арутюнова.
По словам эксперта, российские туристы в Азии часто ассоциируются с богатой, но "не очень хорошо соображающей" молодежью. Он порекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией, а вглубь страны без организованной группы не выезжать, чтобы избежать неприятностей.
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