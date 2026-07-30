Директор туркомпании предупредил об опасности экономии на жилье в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов предупредил, что экономия на жилье в Таиланде может быть опасна для жизни.
- Эксперт рекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией и избегать поездок вглубь страны без организованной группы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономия на жилье за границей, в частности в Таиланде, может быть опасна для жизни, поскольку хостелы не гарантируют безопасность, предупредил генеральный директор туристической компании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.
"Экономия на жилье в Таиланде может стоить россиянам жизни, потому что хостелы и сервис Airbnb не дают гарантию безопасности", - пишет 360.ru со ссылкой на Арутюнова.
По словам эксперта, российские туристы в Азии часто ассоциируются с богатой, но "не очень хорошо соображающей" молодежью. Он порекомендовал выбирать курортные районы с видеонаблюдением и туристической полицией, а вглубь страны без организованной группы не выезжать, чтобы избежать неприятностей.