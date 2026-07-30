ВС России поразили суда с военными грузами в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерия и беспилотные войска поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области.
- Под удар попали станция перекачки ГСМ, узел выдачи топлива и четыре сухогруза с поставками военного назначения.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщило Министерство обороны.
"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", — рассказали там.
Так, артиллерия и беспилотные войска поразили:
- станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Беляры;
- четыре сухогруза с поставками военного назначения: по одному в портах Одесса и Южный, а также два — на переходе морем южнее Одессы.
Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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