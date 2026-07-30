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ВС России поразили крупный склад беспилотников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.07.2026
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14:49 30.07.2026 (обновлено: 15:43 30.07.2026)
ВС России поразили крупный склад беспилотников ВСУ в Харьковской области

МО РФ: ВС России поразили склад беспилотников ВСУ в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили дронами "Герань-4 Сикер" по складу украинских беспилотников в Андреевке в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
  • Они также атаковали опоры высоковольтной ЛЭП.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные поразили хранилище дронов ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Нанесен удар с применением беспилотников "Герань-4 Сикер" по складу беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории крупного логистического центра в поселке Андреевка", — говорится в заявлении.
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В этом же районе российские БПЛА атаковали опоры высоковольтной ЛЭП, один из участков получил повреждения, добавили в ведомстве.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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