Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили дронами "Герань-4 Сикер" по складу украинских беспилотников в Андреевке в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
- Они также атаковали опоры высоковольтной ЛЭП.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные поразили хранилище дронов ВСУ на территории логистического центра в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Нанесен удар с применением беспилотников "Герань-4 Сикер" по складу беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории крупного логистического центра в поселке Андреевка", — говорится в заявлении.
В этом же районе российские БПЛА атаковали опоры высоковольтной ЛЭП, один из участков получил повреждения, добавили в ведомстве.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18