Краткий пересказ от РИА ИИ
- Населенный пункт Красноярское освобожден силами группировки «Центр».
- Освобождение Красноярского имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения на добропольском направлении и освобождения территории ДНР.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения сил группировки "Центр" на добропольском направлении и освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны России.
Об освобождении Красноярского в ДНР российское оборонное ведомство сообщило в четверг.
"Освобожденный населенный пункт Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении и освобождения территории ДНР", - говорится в сообщении.