В Минобороны рассказали о важности освобождения Красноярского в ДНР

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения сил группировки "Центр" на добропольском направлении и освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны России.

"Освобожденный населенный пункт Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении и освобождения территории ДНР", - говорится в сообщении.