Сведения о героях СВО включили в новые учебники

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сведения о героях СВО уже включены в новые учебники по русскому языку, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.