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Сведения о героях СВО включили в новые учебники - РИА Новости, 30.07.2026
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13:42 30.07.2026 (обновлено: 13:57 30.07.2026)
Сведения о героях СВО включили в новые учебники

Сведения о героях СВО включили в новые учебники по русскому языку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сведения о героях специальной военной операции включены в новые учебники по русскому языку.
  • Такие тексты есть в учебниках для 10 и 11 классов, а также для среднего профессионального образования.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сведения о героях СВО уже включены в новые учебники по русскому языку, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования", - сказала Ямпольская журналистам.
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