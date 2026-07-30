ВСУ за сутки потеряли до 155 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль в зоне ответственности "Южной" группировки.