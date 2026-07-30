ВСУ за сутки потеряли до 155 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 155 военных, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
За сутки ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль в зоне ответственности "Южной" группировки.