ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины и две станции РЭБ в зоне действий группировки войск "Запад".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины и две станции РЭБ в зоне действий группировки войск "Запад", сообщило Минобороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка, Нечволодовка Харьковской области, Райгородок, Донецкое, Яцковка и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне спецоперации.