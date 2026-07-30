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Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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23:21 30.07.2026 (обновлено: 23:26 30.07.2026)
Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Балицкий: в Запорожской области частично отключен свет в результате атаки ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области зафиксировано частичное отключение света в результате атаки со стороны ВСУ.
  • Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией энергоснабжения в регионе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Частичное отключение света фиксируется в Запорожской области в результате атаки со стороны ВСУ, энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«

"В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Энергетики, как он отметил, работают над стабилизацией работы энергосистемы региона.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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