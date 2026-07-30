Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области зафиксировано частичное отключение света в результате атаки со стороны ВСУ.
- Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией энергоснабжения в регионе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Частичное отключение света фиксируется в Запорожской области в результате атаки со стороны ВСУ, энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Энергетики, как он отметил, работают над стабилизацией работы энергосистемы региона.
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